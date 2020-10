Calhanoglu infortunato: il calciatore ha lasciato Milanello in stampelle

Hakan Calhanoglu infortunato: ha lasciato in stampelle Milanello. Ansia e preoccupazione per il fantasista turco che non giocherà a Glasgow

Hakan Calhanoglu infortunato: ha lasciato in stampelle Milanello. Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sarebbe ansia e preoccupazione per il fantasista turco che non giocherà a Glasgow per via di un problema alla caviglia.

La sospetta distorsione verrà verificata nel corso della giornata odierna e poi successivamente si potranno valutare i tempi di recupero del calciatore turco che sicuramente non farà parte delle due gare in programma contro Celtic Glasgow e Roma rispettivamente giovedì e lunedì prossimo.