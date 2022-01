Milanello, Kerkez della Primavera si allena con la prima squadra

Oggi il Milan si ritrovato a Milanello per il primo allenamento del 2022. Alla prima squadra si è aggregato anche Kerkez della Pimavera

Squadra a Milanello per il primo allenamento targato 2022 in vista del prossimo incontro di campionato contro la Roma, giovedì 6 gennaio alle ore 18.30. A Milanello per seguire l’allenamento presenti Paolo Maldini e Frederic Massara.

Alla resto della prima squadra oltre ai ritorni in gruppo di Rebic e Leao, Ibrahimovic e Calabria, si è unito anche Milos Kerkez, terzino della primavera rossonera.