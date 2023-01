Calciomercato Milan, Ziyech nuovo obiettivo del Barcellona. Il club spagnolo valuta il giocatore marocchino

Da obiettivo del Milan a obiettivo del Barcellona: questo il percorso di Ziyech sul mercato europeo. Il club spagnolo sarebbe interessato al marocchino, con la benedizione dell’exx rossonero e ex blaugrana Ruud Gullit.

In un intervento ai microfoni di Ziggo Sport, ha parlato di questo obiettivo di mercato: «Ziyech al Chelsea non ha mai giocato come fa abitualmente nel Marocco. A Londra lo costringono a giocare in posizioni che non lo valorizzano: dovrebbe agire sulla destra per raggiungere il suo miglior livello. Credo che in Liga tornerebbe ad esprimersi al massimo delle sue potenzialità : mi piacerebbe molto vederlo in Spagna, si adatterebbe perfettamente al modo di giocare del Barcellona»