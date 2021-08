Mlan Zaccagni, l’esterno vuole solo i rossoneri: la posizione di Maldini

Milan Zaccagni, l’esterno spinge per l’approdo a Milanello ma per Maldini, nonostante l’apprezzamento, non è una prima scelta

Non dovrebbe esserci il Milan nel futuro di Mattia Zaccagni. Come riporta calciomercato.com infatti, nonostante l’esterno italiano del Verona sogni da sempre l’approdo a Milano sponda rossonera, non sembrano esserci le condizioni per concludere l’affare.

LA POSIZIONE DI MALDINI – Il DT rossonero apprezza Zaccagni per le sue qualità tecniche ma il suo profilo non rappresenta una priorità per il mercato del Diavolo. Così, ad un mese dalla chiusura del mercato estivo, si fa largo l’ipotesi del rinnovo col Verona.