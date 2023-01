Milan, Virdis avverte: «Non sarà facile, il Lecce sta facendo molto bene». L’ex rossonero analizza il match di oggi

Pietro Paolo Virdis, ex attaccante rossonero, ha parlato della sfida di campionato tra Milan e Lecce, oggi alle ore 18

Ecco le parole rilasciate alla Gazzetta dello Sport: «Non sarà facile per il Milan. Non seguo il Lecce come i rossoneri, ma sta facendo molto bene. Non ho mai lavorato con Pantaleo Corvino, ma so che è un grande gestore: lo sta dimostrando la sua squadra, che Marco Baroni fa giocare con ritmo»