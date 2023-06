Milan Verona, arbitra Valeri: ecco i precedenti. I numeri della sfida dal punto di vista del fischietto del match

Come riporta acmilan.com, sarà Paolo Valeri a dirigere Milan-Hellas Verona. Per l’esperto fischietto di Roma, la prossima sarà la gara numero 224 nel massimo campionato italiano. Ben 33 i precedenti con i rossoneri per l’arbitro classe 1978, zero invece in questa stagione di Serie A.

L’ultima designazione con il Milan protagonista nel rettangolo di gioco risale infatti all’1 maggio 2022, data del successo (1-0) sulla Fiorentina nella corsa Scudetto. Ad accompagnarlo gli assistenti Giallatini e Preti, insieme al quarto uomo Volpi. Mariani al VAR, assistito da Muto.