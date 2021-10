Milan Verona: Tatarusanu titolare tra i pali. Il suo score in rossonero

Milan Verona: Stefano Pioli è chiamato a colmare l’assenza di Maignan. Tra i pali ci sarà Tatarusanu. Ecco il suo score in rossonero

Milan Verona sarà anche il ritorno tra i pali di Ciprian Tatarusanu. Secondo quanto riferisce Sky Sport, sarà lui a difendere la porta del diavolo sabato sera. Una scelta che era praticamente la più scontata, visto che il portiere romeno è il naturale sostituto di Mike Maignan, e Mirante è appena arrivato e non ancora in forma per disputare una partita.

Tatarusanu, dunque, torna in campo a distanza di circa nove mesi, dall’ultimo match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia perso contro l’Inter per 2-1. La scorsa stagione ha disputato cinque presenze: l’esordio rivedibile contro la Roma, che terminò 3-3, le due partite di Europa League contro lo Sparta Praga, entrambe vinte senza subire reti, fino alle sfide contro il Torino, in cui risultò decisivo per il passaggio del turno parando un calcio di rigore ed appunto il derby in coppa: 5 apparizioni con 5 reti subite e tre porte inviolate.

Tatarusanu ha disputato l’ultima stagione da titolare al Nantes nel 2018/2019: quell’anno disputò trenta partite, giocando con costanza, subendo soltanto 35 reti (1,1 rete di media a partita), contribuendo ad una grande salvezza dei gialloverde in Ligue 1, piazzandosi al 12° posto, prima di passare all’Olympique Lione.