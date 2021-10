Mike Maignan ha voluto ringraziare tutti tramite i propri profili social per i tanti messaggi arrivati post operazione al polso

Mike Maignan, portiere del Milan operato oggi in artroscopia al polso sinistro, ha voluto ringraziare tutti i tifosi tramite il proprio profilo Instagram per i messaggi di vicinanza arrivati in queste ore. Il portiere francese non si abbatte e si mostra più carico che mai:

«La mia ala sinistra è stata colpita, il ritorno in aria sarà spaventoso. Grazie a tutti per i vostri messaggi ed il vostro sostegno, insieme siamo più forti».