Milan Verona, tanti assenti per Zanetti: tra infortuni e squalifiche. Out almeno in tre

Milan Verona, la squadra di Paolo Zanetti dovrà fare a meno di tanti calciatori in vista del match di domani

L’Hellas Verona si appresta ad affrontare il match con il Milan in programma domani alle ore 20:45 allo Stadio San Siro, con qualche problema di formazione. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Paolo Zanetti dovrà fare a meno di una serie di elementi.

Serdar e Tengstedt fuori per infortunio, Ghilardi squalificato, principio di pubalgia per Lazovic, un leggero stiramento per Faraoni (che stringendo i denti può esserci). Tornerà invece Livramento per la venticinquesima giornata di Serie A.