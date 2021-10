Simeone jr lancia la sfida al Milan: il gesto provocatorio del Cholito

Il Cholito lancia la sfida al Milan, prossimo avversario del Verona in campionato, regalando la maglietta dell’Atletico Madrid ai compagni

L’Hellas si veste da Atletico Madrid. Il Cholito era in tribuna, la sera del 28 settembre, ad assistere alla vittoria dell’Atletico, allenato da suo padre, Diego Pablo, a Milano. Dopo la partita ha regalato ai compagni in gialloblù la maglietta dei colchoneros.

A sfoggiare le casacche ricevute in omaggio per l’occasione sono stati, così, Federico Ceccherini, Davide Faraoni, Alessandro Berardi, Giangiacomo Magnani, Antonino Ragusa, Lorenzo Montipò, Gianluca Frabotta, Miguel Veloso, Kevin Ruegg e Ivan Ilic. Ceccherini e Faraoni, tra l’altro, ripetono con ironia anche il gesto del “Pistolero”, con il richiamo all’esultanza tipica di Luis Suarez.

Una chiara provocazione nei confronti del Milan, prossimo avversario in campionato che ha perso, proprio nelle scorse settimane con l’Atletico, in Champions, in una partita accesa dalle polemiche per la direzione dell’arbitro Cakir, con il discusso caso del rigore decisivo assegnato in pieno recupero.