Milan Verona, a San Siro arriva una squadra in crisi: i risultati degli ospiti parlano chiaro

Condividi via email

Milan Verona, dopo la sconfitta a Rotterdam a San Siro i rossoneri affronteranno una squadra in visibile difficoltà

Il Milan prima di pensare al ritorno dei playoff di Champions League in programma martedì, dovrà ottenere a tutti i costi bottino pieno in Serie A contro l’Hellas Verona. I 3 punti sono necessari per rimanere attaccati al treno quarto posto.

Gli scaligeri nelle ultime cinque uscite in campionato ha ottenuto 3 sconfitte (Atalanta, Lazio, Napoli), 1 vittoria (Monza) ed un pareggio (Venezia).