Milan Verona, Pioli esclude ancora Rebic: i dettagli! Non ancora convocato il giocatore croato, che quindi potrebbe dire addio

In Milan Verona, Stefano Pioli ripete la decisione presa per Juventus Milan: escluso ancora Ante Rebic, che non è stato convocato per l’ultimo match.

È quindi la seconda esclusione per il giocatore croato: potrebbe essere un’ulteriore conferma del suo addio.