Milan Verona, missione compiuta per Pioli: le pagelle. Vittoria dei rossoneri prima dell’addio di Ibrahimovic

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi per Stefano Pioli dopo la vittoria del Milan contro il Verona:

La Gazzetta dello Sport: 6.5 – «Dentro i migliori per chiudere in bellezza e regalare a Ibra la cornice migliore per salutare: missione compiuta»

Corriere dello Sport – 6,5

Tuttosport: 6,5 – «Vittoria convincente per concludere la stagione e salutare Ibra»