Milan Verona, il consiglio di Pellegatti stupisce! A centrocampo devono giocare loro

Milan Verona, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha dato un consiglio chiaro a Sergio Conceicao in vista della sfida di San Siro

Ospite a Cronache di Spogliatoio, Carlo Pellegatti ha dato un consiglio chiaro a Sergio Conceicao in vista di Milan–Verona:

PAROLE – «L’alternativa ai quattro davanti era Terracciano. Io pensavo, avendo visto un po’ nel finale (di Empoli, ndr) Joao Felix venire indietro pensavo che potesse supplire al fatto di non avere il centrocampista. Invece, signori, Fofana e Reijnders possono giocare ma devono avere un terzo centrocampista: Musah, Bondo, Loftus-Cheek. Là davanti hai Pulisic, Joao Felix, hai Leao, Sottil, che è un’alternativa, ed hai Gimenez o Abraham. Però, da adesso in avanti, spero proprio che giochi col 4-3-3, 4-3-1-2. Non si può più giocare con Fofana-Reijnders».