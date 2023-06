Milan Verona, l’obiettivo dei rossoneri per l’ultima partita di Serie A. Si va a caccia del terzo posto, ma dipenderà anche dall’Inter

Nel weekend ci sarà l’ultima giornata di campionato di Serie A: il Milan attende a San Siro il Verona. Entrambe le squadre hanno obiettivi per questa ultima partita.

Per il Verona è fondamentale la vittoria per la salvezza. I rossoneri puntano al terzo posto in campionato, ma dipenderà anche dal risultato dell’Inter contro il Torino. Lo scrive il Corriere dello Sport.