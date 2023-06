Milan Verona, la moviola: ecco gli episodi chiave del match. Per il rigore convertito da Giroud serve il Var, ma non solo

Anche l’ultima partita tra Milan e Verona non ha esentato il fischietto da qualche errore. Secondo La Gazzetta dello Sport, quella di Valeri è una direzione di gara che lascia dubbi. In primis, perché non vede il rigore, poi segnalato dal Var, per il fallo su Brahim Diaz.

Poi, continua con la raffica di cartellini gialli nella ripresa o quel pallone intercettato da Faraoni in area di rigore non segnalato. Il voto è 5, per il quotidiano rosa.