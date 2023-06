Veloso a Dazn: «Il Milan è organizzato, noi dobbiamo fare il nostro meglio». Le parole del giocatore del Verona prima del match di San Siro

Il giocatore del Verona Miguel Veloso ha parlato a Dazn prima di Milan Verona:

LE PAROLE – «Penso che ci non ci siamo molte parole da dire. Sappiamo qual è la situazione, ma non dipende solo da noi. Affrontiamo una squadra organizzata e molto brava, ma noi dobbiamo fare il nostro meglio e fareil nostro meglio perché in questo sport è così che si fa»