Milan Verona, dirigenza a Milanello questa mattina: si entra nel vivo della rincorsa Champions! Le ultimissime

Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, verso Milan Verona anche la dirigenza rossonera è presente a Milanello questa mattina durante l’allenamento della squadra.

La gara di domani, come tutte le prossime di campionato, diventano fondamentali per la rincorsa Champions. Soprattutto, dopo che l’Italia ha perso il secondo posto nel ranking UEFA che sarebbe valso il quinto posto in classifica in Serie A.