MN24 – Milan Verona, Conceicao non effettuerà la conferenza stampa della vigilia. Il motivo

Milan Verona, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, non presenzierà in conferenza stampa alla vigilia della gara contro gli scaligeri

Dopo l’amara sconfitta di Rotterdam contro il Feyenoord, andata dei play-off di Champions League, il Milan di Sergio Conceicao si appresta ad affrontare il Verona sabato sera a San Siro per continuare la rincorsa ai posti Champions.

Alla vigilia della delicata sfida di campionato contro l’Hellas Verona, valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A Enlive, come appreso da Milannews24, Sergio Conceiçao non presenzierà in conferenza stampa.