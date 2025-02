Milan Verona, Conceicao recupera un calciatore: convocato per domani

Condividi via email

Milan Verona, Sergio Conceicao pronto a recuperare un elemento per il prossimo turno di campionato in programma domani

Il Milan domani alle ore 20:45 tornerà in campo a San Siro per affrontare l’Hellas Verona nella 25esima giornata del campionato di Serie A. Mister Conceicao per l’occasione avrà a disposizione anche Warren Bondo.

Il centrocampista classe 2003 arrivato dal Monza ha smaltito l’infortunio, si è allenato in gruppo e sarà convocato per la prima volta. Potrebbe essere impiegato a gara in corso.