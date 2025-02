Milan Verona, Conceicao cambia ma non troppo: un giocatore si candida per la titolarità

Condividi via email

Milan Verona, Sergio Conceicao potrebbe non fare troppi cambi rispetto a mercoledì. Un giocatore verso la titolarità

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Sergio Conceicao potrebbe non cambiare molto la formazione rispetto all’andata dei playoff di Champions League giocata mercoledì in Olanda. In Milan-Verona l’unico cambio certo di formazione sembrerebbe essere quello di Yunus Musah al posto di Joao Felix.

Con lo statunitense in campo al fianco di Fofana, Reijnders passerebbe sulla trequarti insieme a Leao e Pulisic.