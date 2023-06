Milan Verona, il bilancio della sfida: ecco i numeri dei rossoneri! La squadra di Pioli sorride guardando gli scontri diretti

Come riporta acmilan.com, il Milan ha vinto tutte le ultime quattro gare contro l’Hellas Verona. Più in generale, i rossoneri sono rimasti imbattuti nelle ultime otto partite contro il Verona nel massimo campionato (6V, 2N): tra le squadre attualmente in Serie A, solo contro Bologna (15) e Lecce (10) hanno una striscia aperta più lunga (8)

Questo sarà il settimo incontro in Serie A tra Milan e Hellas Verona giocata a maggio: gli scaligeri hanno vinto uno solo dei precedenti, 5-3 il 20 maggio 1973 (1N, 4P). I rossoneri, poi, sono anche imbattuti nelle ultime tredici sfide contro formazioni venete in Serie A (11V, 2N): l’ultima sconfitta arrivò proprio contro l’Hellas il 17 dicembre 2017 (0-3 al Bentegodi).