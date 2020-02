Contro il Verona da forfait anche Conti, debilitato da tonsillite, che va ad accomodarsi in panchina. Al suo posto giocherà Davide Calabria

Alle 15.00 inizierà Milan-Verona e non ce la farà Andrea Conti. Anche l’italiano si aggiunge a Zlatan Ibrahimovic e a Simon Kjaer, ma va in panchina e non in tribuna. Il terzino ex Atalanta è debilitato da tonsillite e non partirà Titolare.

Al suo posto giocherà Davide Calabria che torna titolare dopo aver saltato i match contro Udinese e Brescia per una distorsione alla caviglia. Sarà la sua 14esima presenza stagionale.