Milan, vendita boom di magliette: +1700% sul 2019

E’ boom delle nuove divise da gioco che, in soli due giorni, hanno venduto lo stesso numero raggiunto nelle prime tre settimane del 2019

E’ di solo due giorni fa la presentazione della nuova divisa per la prossima stagione ma le vendite vanno già a ruba; come riporta La Gazzetta dello Sport, sono già state vendute lo stesso numero di maglie che nel 2019 sono state vendute in tre settimane.

Un vero e proprio boom di vendita, in parte legato alla bellezza della maglia in sè ma è soprattutto un chiaro segnale del ritrovato entusiasmo attorno al Milan di Stefano Pioli, capace di produrre dei risultati fenomenali in questo post lockdown.