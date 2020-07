Pioli: «La nuova maglia richiama la storia». E la Puma pubblica un post

Stefano Pioli in conferenza stampa oggi ha parlato della nuova maglia milanista: «È molto bella. Richiama la storia del club e della città. La indosseremo contro il Cagliari. Speriamo che questa maglia possa riportarci ai successi del passato». Intanto anche la Puma, sponsor tecnico dei rossoneri, ha celebrato la nuova maglia con un post sui social:

