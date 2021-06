Milan Under 18, pareggio in casa della Roma: segna Amore

Il Milan Under 18 pareggia in casa dei pari età della Roma. Il risultato finale è di 1-1, con il gol rossonero segnato da Amore

Milan Under 18 che trova un buon pareggio in casa della Roma seconda in classifica. I rossoneri strappano un 1-1 con gol di Amore nella 20° giornata di campionato, salendo a quota 21 punti in classifica a 2 giornate dalla fine della stagione.