Milan Udinese, attacco a secco dopo quattro anni: un dato che preoccupa Allegri

Milan Udinese, i rossoneri non segnano per due gare di fila: non succedeva dalla stagione dello Scudetto. Il dato che preoccupa Allegri

Il pesante 0-3 incassato sabato a San Siro nel match Milan Udinese non ha lasciato in dote solo la rabbia per una sconfitta netta, ma ha riportato a galla un dato statistico che certifica la crisi offensiva degli uomini di Massimiliano Allegri. Per la prima volta dopo anni, il Diavolo è rimasto a secco di gol per due partite consecutive, evidenziando una sterilità preoccupante proprio nel momento clou della stagione.

Era esattamente dal 10 aprile 2022 che non si registrava un’astinenza simile: all’epoca i rossoneri fecero registrare due 0-0 consecutivi contro Bologna (4 aprile) e Torino (10 aprile). Dopo ben 1462 giorni, il dato torna tristemente attuale, ma con un peso specifico decisamente più grave. Se quattro anni fa quei pareggi precedevano la cavalcata verso il 19esimo Scudetto sotto la guida di Stefano Pioli, oggi l’assenza di reti si accompagna a una debacle interna che allontana la squadra dai vertici della classifica.

Il tracollo in Milan Udinese mette a nudo i limiti di un reparto avanzato apparso spento e privo di idee. Rispetto al precedente storico del 2022, dove la solidità difensiva permetteva comunque di muovere la classifica, oggi il vuoto offensivo viaggia di pari passo con un’inaspettata fragilità arretrata. Un campanello d’allarme che la dirigenza e lo staff tecnico non possono più ignorare in vista del finale di campionato.

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