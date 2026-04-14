Milan, missione riscatto: Allegri cancella il riposo e compatta il gruppo

Milan, dopo i due passi falsi consecutivi, Allegri chiama tutti a raccolta a Milanello per blindare l’obiettivo Champions

Il Milan non può più permettersi passi falsi. Dopo due sconfitte consecutive che hanno minato certezze e classifica, la voglia di ripartire è diventata una necessità impellente per non compromettere il grande obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League. In un clima di tensione sportiva, la parola d’ordine in via Aldo Rossi è compattezza. Proprio per questo, come riportato da «Tuttosport», il tecnico Massimiliano Allegri ha deciso di dare un segnale forte, annullando quello che doveva essere un giorno di riposo per la squadra.

L’allenatore si è presentato al centro sportivo di Milanello già nelle prime ore della mattinata, immergendosi nel lavoro con il suo staff per analizzare gli errori recenti e programmare nel dettaglio ogni singola seduta di questa settimana decisiva. Un segnale di dedizione totale che è stato recepito immediatamente dai calciatori: nonostante il pranzo fosse stato indicato come facoltativo, tutto il gruppo si è presentato a tavola, dimostrando la volontà di restare uniti in questo momento di difficoltà.

Milan, il discorso nello spogliatoio e la caccia alla serenità

Prima di dare il via agli allenamenti sul campo, il momento più significativo della giornata si è consumato all’interno delle mura dello spogliatoio. Allegri ha tenuto un discorso alla squadra, un confronto diretto volto non solo a correggere le falle tattiche, ma soprattutto a «riportare un po’ di serenità» in un ambiente apparso contratto nelle ultime uscite.

L’obiettivo del tecnico è quello di allontanare i fantasmi delle ultime prestazioni e ritrovare quella solidità mentale necessaria per affrontare il finale di stagione. Per il Milan di Allegri, la strada verso l’Europa che conta passa inevitabilmente da questo nuovo patto di ferro tra allenatore e giocatori, siglato nel silenzio di Milanello per tornare a correre già dalla prossima sfida di campionato.