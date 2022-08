Il Milan tutto a Cardinale: sorride anche Maldini. Le ultime sull’imminente nuovo assetto societario

Come riportato da Tuttosport il Milan a settembre passerà di mano da Elliott Management al fondo RedBird Capital di Gerry Cardinale che lo scorso giugno ha sottoscritto il signing per l’acquisizione del 99,93%. Fino a qualche settimana fa si parlava di una partecipazione azionaria da parte di Elliott vicina al 30%, invece sarà Gerry Cardinale a controllare tutto il pacchetto azionario del Milan.

Le cause intentate da Blue Skye e Yonghong Li contro Elliott presso il tribunale del Lussemburgo e di Manhattan per motivazioni diverse non freneranno la cessione del Milan a RedBird. Il fondo della famiglia Singer rimarrà con una partecipazione finanziaria. Parte della cifra complessiva dell’operazione, ovvero 1.2 miliardi di euro, sarà raggiunta attraverso un vendor loan, ovvero un prestito da parte del venditore, che avrà un tasso d’interesse attorno al 7% e potrebbe aggirarsi intorno ai 600 milioni. Elliott potrà inserire sino a un massimo di due manager nel CdA che portano ai nomi di Gordon Singer e Giorgio Furlani, Furlani, che viene anche visto come un possibile profilo per il ruolo di amministratore delegato nel momento in cui Ivan Gazidis dovesse salutare tutti alla scadenza del suo contratto.

La prospettiva viene ovviamente monitorata con grande attenzione da Paolo Maldini che dopo la conquista dello scudetto si lasciò andare al famoso sfogo sul contratto attaccando lo stesso Gazidis: la posizione del dt ne uscirebbe rafforzata anche in virtù di un probabile filo diretto con lo stesso Cardinale.