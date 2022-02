Milan, tutti i risultati del settore giovanile

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul sito ufficiale, il Milan ha pubblicato tutti i risultati del settore giovanile rossonero

Sul sito ufficiale, il Milan ha pubblicato tutti i risultati del settore giovanile rossonero.

Molto buono il weekend del settore giovanile rossonero. Ad eccezione del pareggio (0-0) della Primavera maschile, comunque un buon punto esterno dopo una prestazione di lotta e sacrificio in casa del Genoa, e del ko casalingo degli Under 16, il resto delle formazioni in campo ha conquistato solo vittorie, comprese quelle di Primavera femminile e Under 15 al ritorno in campo. Da segnalare il poker di gol di Selimhodzic nel 4-0 al Chievo Verona e la doppietta di Condello nel 2-0 ai danni della SPAL.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 17ª giornata, Genoa-Milan 0-0

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata di ritorno, Milan-ChievoVerona 4-0 (19′, 23′, 10’st e 23’st Selimhodzic)

UNDER 18: 2ª giornata di ritorno, SPAL-Milan 0-2 (19’st e 41’st Condello)

UNDER 17: 5ª giornata di ritorno, Milan-Vicenza 2-1 (6’st Rossi, 10’st Nahrudnyy)

UNDER 16: 2ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona 2-3 (41′ Scotti, 11’st Sia)

UNDER 15: 2ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona 2-0 (35′ Del Forno, 4’st Camarda)