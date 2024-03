Milan e la tournée americana, Stillitano si complimenta: «Fanno bene ad andare per questo motivo». Le parole dell’advisor della Serie A

Charlie Stillitano advisor della Serie A negli Stati Uniti ha commentato a Tuttosport la scelta della tournéé del Milan in America.

PAROLE – «Gerry Cardinale sa bene che il mercato americano è quello più grande del mondo. Gli Usa per gli sport sono il massimo, ci sono 75 milioni di tifosi che spendono soldi nel calcio. Non è una coincidenza che qui verrà disputato il Mondiale per Club. Fanno bene i rossoneri a venire qui a confrontarsi con avversari forti. Vedrà, con i proprietari americani la Serie A ne potrà trarre grandi benefici, ne sono sicuro».