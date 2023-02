Milan Tottenham, Thiaw potrebbe avere la sua possibilità. Con Tomori appena rientrato, Pioli potrebbe puntare su di lui

Non si dovrebbero rischiare i rientranti da un infortunio, ma si tratta di Milan-Tottenham e Stefano Pioli medita sull’inserimento nella formazione titolare di Bennacer e Tomori.

Il primo in particolare sarebbe fondamentale per il centrocampo rossonero. L’inglese, invece, potrebbe essere sostituito da Malik Thiaw: giocatore che è passato dall’essere vicino all’esclusione in Champions al poter esservi titolare. Lo scrive il Corriere della Sera.