Milan, ritmo ed equilibrio contro il Tottenham: è tutto in mano ai leader della squadra. Dai grandi palcoscenici ai trascinatori di San Siro, ecco le chiavi del successo

Contro il Tottenham, Stefano Pioli non vuol rinunciare alla sua difesa a tre, stessa tattica che usa Antonio Conte da tempo immemore. In virtù di ciò, il punto dei rossoneri sarà trovare equilibrio e ritmo, per una partita che si giocherà ad alta intensità.

Per affrontare questa sfida, più che il 3-5-2 o derivati, il Milan ha bisogno dei suoi leader: per Giroud, è un derby di Londra giocato già tante volte; Theo Hernandez deve essere il leader tecnico della squadra; Tonali e Calabria, giovani e italiani, devono essere i trascinatori della folla, perché San Siro sarà la chiave di un risultato positivo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.