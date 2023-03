Milan, il Tottenham è ancora in emergenza: ecco i giocatori assenti. Pesano gli infortuni, ma Conte dovrà vedersela anche con le squalifiche

Come all’andata, anche al ritorno è emergenza Tottenham. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Antonio Cont dovrà fare a meno di diversi giocatori per la sfida di Champions League contro il Milan.

Mancano ancora all’appello Lloris e Bentancur, così come Bissouma e Sessegnon. Rispetto alla gara di andata ritrova Hojbjerg, ma perde Dier, squalificato.