Milan e Tottenham, stesso destino in campionato: costrette a rincorrere la capolista. Stesse difficoltà nei rispettivi campionati

In Champions League, oggi è sfida agli ottavi di finale tra Milan e Tottenham, due squadre simili se si guarda ai rispettivi campionati.

In Serie A, il Milan dista 18 punti dalla capolista, un Napoli che viaggia a 300 all’ora. Uguale in Premier League, dove il Tottenham deve rincorrere un Arsenal in grande forma, che ha 12 punti in più con due partite in meno.