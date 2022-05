Milan, il Torino prova a comprare Pobega: 15 milioni sul piatto per il centrocampista granata

Come spiega Tuttosport questa mattina il Torino vorrebbe reinvestire gli 11 milioni risparmiati per il mancato riscatto di Brekalo per tentare di acquistare Pobega, che a fine stagione è destinato a tornare al Milan.

I granata sarebbero pronti a formulare un’offerta da 15 milioni per far vacillare la dirigenza rossonera. Alla l’ultima parola in tal senso dovrebbe spettare a Pioli.