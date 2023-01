Milan-Torino, le pagelle dei quotidiani su Giroud. Il giocatore francese è stato rimandato dopo i minuti giocati contro il Toro

Non partito titolare, Oliver Giroud è entrato nella sfida contro il Torino per sbloccare il Milan. Un obiettivo che non gli è riuscito: per questo, i quotidiani sportivi hanno rimandato il giocatore francese.

LE PAGELLE DI GIROUD

Corriere dello Sport: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5