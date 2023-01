Milan-Torino, De Ketelaere sotto esame: ma non sarà l’unico. Non solo il passaggio del turno per loro, ma un vero e proprio test

Cambi di uomini per Stefano Pioli nel Milan che affronterà il Torino in Coppa Italia. Saranno diversi i giocatori sotto esame: De Ketelaere è l’uomo più atteso, ma non solo.

Ci saranno anche Sergino Dest, che sostituirà Theo Hernandez, o Matteo Gabbia. Anche Aster Vranckx e Yacine Adli saranno osservati speciali del match di Coppa Italia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.