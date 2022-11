Milan tra le top 16 in Europa: Maldini architetto della rinascita

Dopo nove lunghissimi anni, il Milan è tornato finalmente tra le 16 migliori squadre d’Europa. Merito anche di Paolo Maldini

Dopo nove lunghissimi anni, il Milan è tornato finalmente tra le 16 migliori squadre d’Europa. Merito anche di Paolo Maldini.

L’edizione odierna di Tuttosport lo definisce “l’architetto del rinascimento rossonero”: dopo diverse stagioni difficili, grazie al lavoro dell’attuale dt milanista, oltre ovviamente a quello di Elliott e di Stefano Pioli in panchina, il Diavolo sta pian piano tornando ai vertici sia in Italia che in Europa. In Champions, la strada è ancora lunga, però ogni anno la crescita e la maturazione di questa squadra proseguono a vista d’occhio.