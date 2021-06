Milan, Tomori segnale chiaro della proprietà: l’obiettivo è tenere i migliori

Milan, il riscatto di Tomori, in attesa di ufficialità, è il secondo colpo battuto dalla dirigenza sul mercato: il progetto è ambizioso

Il Milan nella giornata di ieri ha raggiunto l’accordo con il Chelsea per il riscatto di Tomori. Nessuno sconto per i rossoneri che hanno dunque deciso di versare i 28 milioni di euro pattuiti lo scorso gennaio. In attesa dell’ufficialità, aspetto che fa sempre la differenza in un affare e che dovrebbe comunque arrivare entro la fine della settimana, il segnale lanciato dal Milan è però inequivocabile.

PROGETTO AMBIZIOSO – La proprietà e l’area tecnica del Milan hanno un progetto ambizioso in mente: il secondo posto di questa annata e la Champions ritrovata sono solo il primo passo per riportare il Diavolo a fare quello che la sua storia impone: vincere i trofei più importanti tenendo in rosa i migliori giocatori. Tomori è solo il primo tassello.