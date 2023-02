Milan, la svolta passa per Rafael Leao: è lui il più atteso contro il Tottenham. Il portoghese non segna da un mese: serve che si sblocchi, per sé e per il Milan

Il Milan non sta vivendo uno dei momenti peggiori della gestione Pioli. La vittoria contro il Torino ha portato risultati, ma la Champions League può essere la svolta per i rossoneri. La svolta non può passare per i piedi di Rafael Leao.

Il portoghese non segna da un mese: da quel momento in poi una serie di prestazioni non all’altezza e le due panchine consecutive. Per questo motivo, Pioli l’ha difeso e Maldini, in occasione dell’allenamento, ha caricato il giocatore, titolare nella sfida contro il Tottenham. Lo scrive Tuttosport.