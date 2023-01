Milan, sulle spalle di Tonali e Leao: garanzie di un futuro roseo

Il Milan esce da Salerno con tre punti targati Rafa Leao e Sandro Tonali, due dei pilastri rossoneri di oggi e del domani

Il Milan si poggia saldo sulle spalle di Tonali e Leao. I due sono imprescindibili per questa squadra e non serviva la gara di ieri a dimostrarlo, ma tant’è. I due gioielli rossoneri segnano i due gol che permettono ai rossoneri di regolare la pratica Salernitana, ricreando nell’esultanza del primo l’esultanza alla Moriero con Ronaldo nel ’98 con il portoghese che lucida le scarpe al centrocampista che gli ha servito l’assist.

Un immagine che, come riporta la Gazzetta dello Sport, riassume tutto. I due si sono presi il palcoscenico di ieri, (con lo Scudetto vinto grazie anche alle loro giocate), di oggi e del domani. Dopo quello in campo, il classe ’00 ha servito un assist al portoghese anche ai microfoni nel post-partita: «Rafa è sempre stato al centro del progetto, non pensa al mercato. Vuole restare con noi, si è visto anche dopo il gol. Ce lo dobbiamo solo tenere stretto e volergli bene». Rimando chiaro alla questione rinnovo, che resta apertissima.