Milan su Luka Jovic ma c’è un problema: ecco quale

La buona operazione che ha portato in estate Theo Hernandez, scelto da Maldini, premia l’asse Madrid-Milano: si punta Luka Jovic

Il tempo trascorso ad inseguire Zlatan Ibrahimovic sembra essere ormai essere concluso, la mancata risposta del centravanti svedese ha spinto il Milan ha cercare altrove il prossimo attaccante da aggiungere alla propria rosa. Dopo un sondaggio effettuato per Mario Mandzukiz, ora la società rossonera sembra aver messo nel proprio obiettivo Luka Jovic, centravanti ex Bayer Leverkusen oggi al Real.

Classe ’97 autore di una stagione straordinaria con la maglia del Leverkusen (27 gol in 46 presenze), in estate Jovic è passato al Real Madrid dove, quest’anno, ha collezionato appena 300 minuti in campionato realizzando un solo gol. Arrivare al Milan sarebbe un ottimo modo per valorizzarsi ma i 60 milioni spesi dal Real per acquistarlo in estate e i 10 l’anno stanziati al giocatore rappresentano più di un semplice ostacolo per il Milan che oltre al tasso tecnico della squadra deve badare anche molto ai conti.