Milan-Stella Rossa: ecco l’MVP della partita votato dai tifosi rossoneri

Soprattutto per questo, ma non solo, è stato votato dai nostri tifosi – attraversol’App ufficiale – il migliore in campo di Milan-Stella Rossa. Il portiere neo 22enne, grazie a più del 45% di preferenze, ha sopravanzato Tomori, Kessie e Saelemaekers. Per il numero 99, nei 94 minuti in campo, parate, sicurezza al reparto e anche otto lanci positivi da segnalare in tutta la partita. Bravo Gigio!

Fonte: acmilan.com