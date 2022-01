Milan Spezia, Parolo: «Errore dell’arbitro come quello di un portiere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Parolo commenta così la sconfitta del Milan contro lo Spezia. Le sue parole al programma radiofonico Tutti Convocati.

«Ha ragione Pioli a dire che che il 1°tempo non doveva finire solo 1-0 per il Milan. Nel 2° il Milan nei primi 20-25 minuti non era sceso in campo e si cullava di questo 1-0. L’errore è grosso, ma è come se fosse stato l’errore di un portiere o di un difensore.»