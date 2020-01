Milan-Spal, Pioli dovrebbe confermare il 4-4-2 anche in Coppa

Stefano Pioli questa sera per il match di Coppa Italia Milan-Spal dovrebbe confermare il 4-4-2 visto contro il Cagliari: ci sarà del turnover

Per la sfida di questa sera valevole gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Milan e Spal, Stefano Pioli dovrebbe confermare il cambio di modulo visto nella scorsa gara contro il Cagliari. Messo in cantina il 4-3-3, ora per i rossoneri è tempo di prendere confidenza con il 4-4-2 anche se con giocatori diversi rispetto alla sfida della Sardegna Arena.

In porta Antonio Donnarumma parte favorito rispetto al neo-arrivato Begovic mentre in difesa Kjaer dovrebbe fare il proprio esordio prendendo il posto dell’infortunato Musacchio; a centrocampo possibile turnover per Calhanoglu che potrebbe essere sostituito da Bonaventura sulla corsia di sinistra mentre dovrebbe restare identico il resto del quartetto con Bennacer, Kessié e Castillejo. In avanti possibile riposo per Zlatan Ibrahimovic con Krysto Piatek pronto a giocarsi forse le sue ultime chance di permanenza in rossonero al fianco di Leao o Rebic.