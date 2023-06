Milan, sorpresa Thiaw: è lui l’eccezione del mercato. I nuovi acquisti hanno fallito o deluso, eccetto il difensore tedesco

In un mercato che ha deluso sotto quasi tutti gli aspetti, una sola eccezione per questo Milan: Malick Thiaw. Il giocatore, acquistato per 8 milioni dallo Schalke 04, ha avuto bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano e agli schemi rossoneri. Pioli l’ha preservato, non l’ha buttato nella mischia del periodo buio di gennaio.

Ha aspettato, l’ha inserito in Champions League e lì ha dato prova di ciò che può diventare, con la marcatura su Harry Kane. È lui il presente e il futuro della difesa del Milan, insieme a Tomori. C’è anche un aspetto da non tralasciare: il valore del cartellino è salito. Ora il giocatore vale tra i 20 e i 25 milioni. E la crescita è ancora esponenziale. Lo scrive Tuttosport.