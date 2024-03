Milan Slavia Praga, oggi le prove generali: una sola novità di formazione rispetto alla Lazio

Milan Slavia Praga, oggi le prove generali: una sola novità di formazione rispetto alla squadra che ha battuto venerdì la Lazio

Nella giornata di oggi il Milan si ritroverà a Milanello per continuare la preparazione verso la sfida di giovedì sera in Europa League contro lo Slavia Praga: l’obiettivo dei rossoneri è mettere già in discesa il discorso qualificazione.

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, Pioli prepara un solo cambio di formazione rispetto alla squadra che ha battuto venerdì la Lazio: vale a dire Thiaw al posto di Kjaer.