Milan Slavia Praga, la moviola dei giornali: «Diouf ingenuo, rosso..»

Milan-Slavia Praga, la moviola dei giornali: corretta l’espulsione di Diouf da parte dell’arbitro Meler. La ricostruzione

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola approva la direzione di gara dell’arbitro Meler nella gara di ieri tra Milan e Slavia Praga. In particolare corretta l’espulsione di Diouf per il fallo su Pulisic mentre è regolare il gol di Giroud:

PAROLE – «Partita gestita abbastanza bene dal turco Umut Meler. Al 26’ l’episodio che segna la partita: brutto intervento di Diouf sulla caviglia di Pulisic e rosso diretto. Decisione corretta visto che è un intervento che mette in pericolo l’incolumità dell’avversario. Regolare il gol di Giroud: sul cross di Leao, il francese è tenuto in gioco da Zima. A fine primo tempo Reijnders di spalla in area su Doudera: non c’è niente».