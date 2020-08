Milan: siglato accordo di partnership con EA Sports

Il Milan ha ufficializzato di aver stretto un accordo di partnership con EA Sports, il noto produttore di videogiochi e della serie di titoli sul calcio il cui prossimo capitolo sarà FIFA 21.

Un accordo che arriva dopo che si era concluso quello precedentemente siglato con KONAMI, produttore della serie PES e competitor di EA Sports per quanto riguarda i videogiochi sul calcio.

“The finest blessing of all was the support. It brought us courage and gave us the power to win.” 🔴⚫ @EASPORTSFIFA will be our Official Football Gaming Partner in a new exclusive multi-year partnership 🤝🎮⚽️

Pre-order #FIFA21 now ➡️ https://t.co/tOFBWsCWlM #SempreMilan pic.twitter.com/icezTXlNRc

